Ночные бригады дорожников отремонтируют областные трассы

Дорожно-транспортные службы начнут восстанавливать областные магистрали в ночное время суток.

Планируется, что больше всего рабочих будет задействовано во Всеволожском районе. Такое указание ДРСУ получили от областного дорожного комитета региона.

– Решение о ночных бригадах принято для того, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам в дневное время суток, – отмечают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Ремонтные бригады устранят деформации асфальта, которые вызваны перепадом температур. Специфика работы состоит в том, что для ремонта дорожных покрытий применяется так называемая технология холодного асфальта: асфальтобетонная смесь тщательно утрамбовывается, предотвращая разрушение полотна.

После потепления, весной, дорожный комитет планирует провести работы с полной заменой поврежденного слоя, либо методом струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси.

Напоминаем, что ГКУ «Ленавтодор» ждет обращения водителей по телефону: 8 (812) 251-42-84.

Фото Антона КРУПНОВА из архива