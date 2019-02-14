Элла Памфилова наградила всеволожскую школьницу

Анастасия Жаркетерова, ученица Всеволожской школы № 2, стала победительницей Всероссийской интернет-олимпиады среди учеников старших классов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, которую проводила ЦИК России.

Торжественная церемония награждения состоялась 13 февраля в рамках заседания Центральной избирательной комиссии, в присутствии членов ЦИК, председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского и родителей.

Диплом первой степени всеволожская старшеклассница получила из рук председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая поблагодарила педагогов, подготовивших победителей олимпиады, и выразила надежду, что молодежь и в дальнейшем будет интересоваться темой выборов, а многие из ребят станут наблюдателями, волонтерами на выборах, членами избирательных комиссий разных уровней.

Леноблизбирком выражает благодарность учителю обществознания Всеволожской школы № 2 Маргарите Борисовне Симоновой за прекрасную подготовку учеников, развитие и поддержание их интереса к теме выборов.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Ленинградской области