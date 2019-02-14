Театры Ленобласти приглашают влюбленных в искусство

Пять драматических театров Ленинградской области проводят совместную акцию в честь Дня всех влюбленных.

Разыгрываются билеты на репертуарные спектакли о любви. Инициатором акции выступил Театр «На Литейном».

Ровно в полдень 14 февраля пять областных театров опубликовали на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» общий поздравительный пост. К нему присоединили названия спектаклей для розыгрыша билетов и условий проведения. Чтобы стать участником розыгрыша, подписчикам официальной группы театра «ВКонтакте» нужно закрепить запись на своей странице и признаться в любви театру.

Напомним, это вторая акция, объединившая Театр «На Литейном», Театр на Васильевском, театр «Комедианты», театр драмы и кукол «Святая крепость» (г. Выборг), театр-студию «Апрель» (г. Лодейное Поле). Первая была проведена 26 декабря ко Дню подарков.

Официальные группы областных театров «ВКонтакте», участвующих в акции:

Театр «На Литейном»: https://vk.com/theatrenaliteinom

Театр на Васильевском: https://vk.com/teatrnavo

Театр «Комедианты»: https://vk.com/teatrkomediantispb

Театр «Святая крепость» (г. Выборг): https://vk.com/sacred_fortress_theatre

Театр-студия «Апрель» (г. Лодейное Поле): https://vk.com/teatr_aprel

На фото сцена из спектакля Театра «На Литейном» «Бременские музыканты»