Всеволожские школьники в гостях у дедушки Крылова

Большой литературный юбилей – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова – всеволожские школьники отметили в Музее-усадьбе «Приютино», в домашнем театре, где великий русский баснописец, говорят, когда-то сам читал свои произведения.

13 февраля басни Крылова звучали в исполнении детей – участников Образцового коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» (рук. Диана Могильниченко, ДДЮТ) и Молодежного музыкально-драматического театра-студии «Отражения» (рук. Олег Шишов, ЦКД). Свои варианты прочтения представили и ученики 3-В класса Всеволожской школы № 3 (кл. руководитель Т.В. Попова).

Школьники заинтересованно выслушали рассказ методиста музея Татьяны Ильиной о творчестве баснописца, о его жизни в Приютино, о взаимоотношениях с владельцами усадьбы. К этой дате сотрудники музея подготовили выставку «Здравствуй, дедушка Крылов!», адресованную, впрочем, не только детям. Подернутые стариной картины и гравюры, открытки с иллюстрациями басен, настольные скульптуры, изображающие героев Крылова, книжные издания разных лет – дополнили рассказ сотрудницы музея.

Руководители студий решили выйти за границы учебников и включили в выступления своих воспитанников внепрограммные тексты. Диана Могильниченко выбрала тему «Война 1812 года» в баснях Крылова. Дети с воодушевлением прочли четыре небольших произведения. Олег Шишов подготовил со своими воспитанниками несколько инсценировок басен Крылова. В черных трико, с легким гримом на лицах, юные исполнители чувствовали себя настоящими артистами в историческом интерьере домашнего театра Олениных.

Соб. инф.

Фото Алины УСТИЧЕВОЙ