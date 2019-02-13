Всеволожские вести онлайн

Информация о мероприятии «Всероссийское признание Лучшие Руководители РФ»

Мероприятие «Всероссийское признание Лучшие Руководители РФ» – одно из центральных мероприятий, направленных на обеспечение эффективного обмена опытом, выявление и поддержку перспективных и ответственных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Более 30 000 первых лиц организаций, директоров школ, заведующих детскими садами, главных врачей, глав муниципальных образований, начальников региональных структур государственной власти, генеральных директоров предприятий уже обмениваются опытом и активно участвуют в мероприятии. Оно будет проходить до 15 мая 2019 года в формате электронных деловых визиток руководителей и публикаций статей в СМИ, сетях, популярных порталах, отраслевых справочниках.

Мероприятие сопровождают более 2 000 государственных порталов и СМИ. Узнать подробности о нем можно на портале новостного медиа-холдинга: http://ФедеральныеВести.РФ

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлетворяющие требованиям: стаж руководящей работы не менее 2-х лет; российское гражданство.

Руководителям предлагается сделать 3 шага, полезных для своей организации и приятных для себя:

Шаг 1. Подайте заявку и поручите коллективу заполнить электронную деловую визитку на федеральной выставочной площадке в сети интернет на официальном ресурсе «Лучшие Руководители РФ». Таким способом представьте свою организацию на Всероссийском уровне в лице руководителя.

Шаг 2. Вышлите на электронную почту группе персонального сопровождения сообщение о готовности электронной визитки и указания, где можно взять дополнительную информацию о вас и вашей организации. Профессиональные журналисты напишут 6 статей и произведут 140 публикаций в СМИ и отраслевых справочниках о вас и вашей организации.

Шаг 3. Выложите фотографии торжественных награждений в рамках мероприятий «Лучшие Руководители РФ» на сайте своей организации, соцсетях, популярных интернет-сервисах. Профессиональные дизайнеры обработают ваши фотографии торжественных награждений в рамках мероприятий «Лучшие Руководители РФ» и вышлют вам их обратно для размещения на сайте организации и других ресурсах на ваше усмотрение.

Целью Мероприятия является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Задачами Мероприятия являются: дальнейшее развитие социальной ответственности через формирование соответствующего вызовам нового времени руководящего стиля мышления; создание Всероссийской коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик; развитие у участников компетенций в сфере управления, в том числе через составление и реализацию индивидуальных планов; проведение комплексного многоступенчатого анализа результатов участников, основанного на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить реальные качества и компетенции участников Мероприятия.

Проведение Мероприятия базируется на следующих принципах: открытость; объективность; прозрачность.

Прием заявок осуществляется через электронные сервисы федеральной выставочной площадки: http://ЛучшиеРуководители.РФ.