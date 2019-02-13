ГИМС предупреждает: лед начал таять

Государственная инспекция по маломерным судам Всеволожского района предупреждает об опасности выхода на кажущийся крепким лед на поверхности водоемов. На самом деле порой он может не выдержать даже вес ребенка.

При установлении плюсовых температур воздуха и усилении ветра лед начал стремительно разрушаться и таять. В ходе мероприятий по обследованию ледового покрытия водоемов инспекция выявила наиболее опасные места выхода на лед. Сложная обстановка складывается на побережье Ладожского озера в районе д. Осиновец, д. Коккорево. Лед имеет пористую структуру, что говорит о его непрочности, местами проступает вода, имеются промоины и трещины. Озеро Лемболовское имеет открытые участки воды, лед установился неравномерно. Также лед на реке Нева опасен для выхода.

ГИМС напоминает, что на территории района действуют постановление главы администрации Всеволожского района № 3603 от 04.12.2018 «О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водных объектов на территории МО «Всеволожский муниципальный район», а также запреты выхода, установленные главами муниципальных образований Всеволожского района.

Несмотря на предупреждения, каждый год на реках и озерах люди проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся от берега льдинах. В беду попадают и рыбаки, и дети, решившие поиграть на льду.