Во Всеволожске ищут Весеннюю царевну

В честь 8 Марта во Всеволожске проводится городской конкурс «Весенняя царевна».

Принять участие в творческом состязании могут девочки от 9 до 10 лет включительно, проживающие во Всеволожске. Заявку нужно подать до 18 февраля. Для этого необходимо заполнить регистрационную анкету и отправить на почту vsevmk@mail.ru Положение и форма заявки для участия в конкурсе размещены на сайте Всеволожского центра культуры и досуга и «ВКонтакте».

Конкурс проходит в четыре этапа: подготовительный – сбор заявок; на втором этапе жюри просматривает творческие номера, подготовленные участницами, и выбирает 10 финалисток. С 21 февраля по 6 марта девочки готовятся к финальному конкурсному дню.

Финальный этап состоится 8 марта. Программа включает в себя следующие задания: творческая презентация, викторина по русским народным сказкам «Мудрость народная»; номер в различных жанрах искусства «Творческий калейдоскоп» и сказочное перевоплощение – дефиле своего наряда вместе с семьей в постановочном танце. Участие в конкурсе бесплатное.