Виадук на Колтушском шоссе: в марте у переезда вырастет строительный городок

Рабочее совещание в кабинете главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского было посвящено строительству виадука на Колтушском шоссе. Срок реализации проекта удалось сократить на год благодаря изменению схемы организации движения на время строительства. Завершить строительство планируется через три года, в конце 2021-го.

Вел встречу председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский. В совещании также участвовали директор ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов и руководитель «АБЗ-Дорстрой» Леонид Гиндин.

Уже в марте неподалеку от переезда вырастет строительный городок и начнется первый этап – очень важный, но практически не заметный для жителей: до ноября этого года будет произведен вынос сетей. В первую очередь это городской водовод и электрические сети РЖД.

Сужения существующей дороги не будет – на время стройки старый железнодорожный переезд будет работать как обычно. Первая двухполосная секция нового виадука придет к нему на смену в июне 2021 года. Вторая секция – еще через 6 месяцев.

На совещании было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут специалисты комитета по дорожному хозяйству Ленинградкой области, районной администрации и генподрядчика. Ее задача – оперативное решение любых вопросов, возникающих в ходе реализации проекта.