Команда ХФК «Всеволожск-2008» взяла золото первенства по мини-хоккею с мячом

На Юбилейной площади 9 февраля прошло первенство города Всеволожска и Всеволожского района по мини-хоккею с мячом среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше. Состязание проводилось в рамках Дня зимних видов спорта.

В соревновании приняло участие восемь команд из Санкт-Петербурга и Всеволожска, Всеволожского и Кировского районов.

Команды были разбиты на две группы. В первой группе играли ХФК «Всеволожск-2008» (г. Всеволожск), «Титан» (дер. Гарболово), «Сборная команда города Всеволожска» и ФБК «Акулы» (г. Санкт-Петербург). Во второй группе играли «Старт» (Отрадненская школа № 2, Кировский район), ХФК «Всеволожск-2009» (г. Всеволожск), ХФК «Всеволожск-2010» (г. Всеволожск) и «Виктория» (мкр Мельничный Ручей).

В первой группе, одержав победы в трех играх, первое место заняла команда ХФК «Всеволожск-2008» (тренер В.С. Гайдуков). Во второй группе первое место заняла ХФК «Всеволожск-2009» (тренер Е.Е. Трофимов).

В финале встретились команды ХФК «Всеволожск-2008» и ХФК «Всеволожск-2009», со счетом 4:1 победу праздновали старшие ребята (тренер В.С. Гайдуков).

По итогам соревнования лучшими игроками были признаны:

Лучший защитник: Павел Горячев (ХФК «Всеволожск-2008»).

Лучший нападающий: Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск-2009»).

Лучший вратарь: Максим Вахрушев (ХФК «Всеволожск-2010»).

Лучший бомбардир: Евгений Фатеев (ХФК «Всеволожск-2008»).

Лучший полузащитник: Александр Серов («Старт», Отрадненская школа № 2).

Приз зрительских симпатий: Андрей Бичиков («Титан»), Ника Чучина (ХК «Акулы»).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. Сборная команда ХФК «Всеволожск» завоевала право участвовать во Всероссийском турнире по хоккею с мячом памяти заслуженных мастеров спорта СССР В.С. Громакова и Ю.В. Парыгина, который пройдет с 22 по 24 февраля в г. Королеве Московской области.

Любовь ЗАЙЦЕВА