Областных дорожников бросают на борьбу с последствиями снегопада

Районные ДРСУ, отвечающие за содержание региональных дорог, помогут администрациям муниципальных районов расчистить улицы жилых кварталов. С такой инициативой выступил глава дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский.

– Дорожники готовы оказать содействие, если будет соответствующая заявка, – проинформировал чиновник. – Только местным властям нужно организовать проезд тяжелой техники по дворам и узким улицам. Для этого достаточно оплатить траты на топливо и зарплату водителям. Такая мера принята для того, чтобы у госпредприятия не накопилось долгов.

Как информируют в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, главное сейчас – не допускать застоя воды на проезжей части. По прогнозам синоптиков, в течение недели в Ленинградской области температура будет колебаться от +2 до –9 градусов. Ожидается мокрый снег.

Отметим, что для водителей работает круглосуточная горячая линия. Позвонить и сообщить о качестве уборки региональных магистралей можно по телефону: 8 (812) 251-42-84.