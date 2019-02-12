Клуб «Росинка» справит новоселье

В конце февраля в микрорайоне Бернгардовка на Магистральной улице планируется открытие обновленного молодежно-подросткового клуба «Росинка».

Клуб разместится в новом отремонтированном помещении. На площади около 240 метров оборудованы большой танцевальный зал с раздевалками, зал для занятий народным творчеством, лекторий и зона для общения.

Ребята с художественными талантами приняли участие в оформлении помещения. Подростки нарисовали на стенах мексиканскую художницу Фриду Кало, контуры карты России с типичными представителями фауны и многое другое.

– Конечно, сюда будут приходить не только дети, но и молодые люди, здесь смогут собираться пожилые жители Бернгардовки, в частности те, кто занимается скандинавской ходьбой. Взяв снаряжение, они смогут отправиться по своему любимому маршруту в парке Софиевка – до него отсюда рукой подать, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский на своей странице «ВКонтакте».

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ