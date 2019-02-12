Как прекрасен этот мир, рассказывают картины Анатолия Лишенкевича

В Историко-культурном центре Завода им. Морозова 9 февраля открылась персональная выставка Анатолия Лишенкевича. С творчеством художника хорошо знакомы его друзья, коллеги, соседи, одноклассники, но в едином пространстве галереи картины, создаваемые на протяжении многих лет, объединились впервые.

Выставка была приурочена к 75-летию Анатолия Филипповича, о котором можно сказать: где родился, там и пригодился. Лишенкевич появился на свет в поселке им. Морозова и всю жизнь работает и занимается творчеством в этом замечательном уголке Приладожья. Академического образования он не получил и всегда учился живописи у своих любимых художников. Вдохновение Анатолий Лишенкевич черпает в природе родных мест, и его проникновенные пейзажи никого не оставляют равнодушным.

Картины морозовского художника обладают сильным эмоциональным воздействием, потому что пишет он, как говорят, «душой и сердцем». Чарующая красота зимнего леса, пронзительная чистота ладожской воды, теплый свет, проникающий сквозь деревья, – все это волнует и задевает чувствительные струны любого человека.

На открытии выставки было очень много гостей, а особую теплоту событию придавало то, что все они хорошо знают не только самого художника, но и те уголки природы и виды старой Морозовки, которые Лишенкевич запечатлел на своих полотнах. Восхищение, признательность звучали из уст тех, кто пришел в этот день, чтобы разделить радость события с художником и его близкими.

Анатолия Лишенкевича природа щедро наделила способностями: он не только музыкант и живописец. Еще одна ипостась его таланта – резьба по дереву. На выставке были представлены несколько работ, выполненных мастером резца. Проникновенный лирик в живописи, в деревянной резьбе он проявляет иную грань своего редкого таланта. Тонкий юмор и ирония, с которыми выполнены эти работы, заставляют улыбнуться. А улыбка – это то, что делает мир добрее.

Фото Антона КРУПНОВА