На фестивале «Звездная мозаика» выбрали лучших из лучших

Заключительный гала-концерт фестиваля художественного творчества «Звездная мозаика» прошел в минувшую пятницу в КДЦ «Южный» во Всеволожске. На мероприятии выступили самые талантливые ребята района – восходящие звезды сцены.

В «Звездной мозаике» участвовали творчески одаренные дети с 1 по 11 класс, обучающиеся в школах района, а также коллективы Дворца детского (юношеского) творчества. Фестиваль проходил в два этапа: отборочный (школьный) и муниципальный (финальный).

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Татьяна Мальцева в приветственном слове рассказала, что фестиваль «Звездная мозаика» стартовал во Всеволожском районе впервые. Она выразила надежду, что этот фестиваль станет доброй традицией и будет помогать раскрывать таланты школьников.

Среди солистов в номинации «Вокальное творчество» места распределились следующим образом: среди детей возрастной категории 7–11 лет первой стала Любава Гольцева из Муринской школы № 3, среди детей возрастной категории 12–15 лет первое место присудили Диане Логиновой из Рахьинского центра образования, среди детей возрастной категории 16–18 лет победу одержали Александр Эйя из Кузьмоловской школы № 1 и Екатерина Батина из Кудровского центра образования. Среди ансамблей победу поделили между собой образцовый коллектив «Ансамбль «Росиночка» из Янинской школы и вокально-хоровая студия «Камертон» из Муринского центра образования № 2. Ученики Бугровской школы Дарья Сертукова и Сергей Акопян получили первое место за лучший дуэт.

Среди коллективов ДДЮТ первое место в номинации «Вокальное творчество» занял образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (представители возрастной категории 12–15 лет). Среди солистов, представлявших ДДЮТ, первое место присудили солистке ансамбля «Узорица» Веронике Маньковской.

В номинации «Хореографическое творчество» среди детей возрастной категории 7–11 лет победил танцевальный коллектив «Калейдоскоп» Муринского центра образования № 1, среди детей возрастной категории 16–18 лет – хореографический ансамбль «Мери Поппинс» из Агалатовского центра образования. Первое место в данной номинации, но уже среди солистов, получила Алиса Пчелинцева из Всеволожского центра образования, которая представляла коллектив «Галатея». Среди коллективов Дворца творчества в возрастной категории 7–11 лет жюри выделило сразу двух победителей: хореографический коллектив «Созвездие» и образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда», среди детей возрастной категории 12–15 лет победу одержал образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк».

В номинации «Театральное творчество» среди детей возрастной категории 7–11 лет первое место присудили театральной студии «Зеркало» при Дубровской школе, среди детей возрастной категории 16–18 лет первое место заняла театральная студия «Кудроль» при Кудровском центре образования.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА