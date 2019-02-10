Всеволожские кровли освобождают от снега

Коммунальные службы Всеволожска объявили войну сугробам и сосулькам, скопившимся на крышах городских домов. На это их побудило предписание, выданное администрацией Всеволожского района управляющим компаниям.

В пятницу, 8 февраля, представители районной администрации организовали объезд города, фиксируя неубранные от снега и льда крыши, представляющие опасность. По итогам объезда чиновники направили в управляющие организации письмо, в котором потребовали провести снегоуборочные работы, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Высотные работы шли все выходные. Около 60 крыш уже полностью очищены, 35 частично. Работы продолжатся завтра. В общей сложности планируется освободить от снега и льда 125 кровель. Коммунальные службы просят жителей города быть внимательными – пересекать временные ограждения, сигнализирующие о сбросе снега с крыш, опасно для жизни.