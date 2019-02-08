С верой в будущее

Сегодня страна отмечает День российской науки. Этот праздник торжества человеческого разума приурочен к дате основания Российской Академии наук, учреждённой по Высочайшему Указу Императора Петра I. Люди, посвятившие себя научной деятельности, всегда стремились к исполнению своих высоких целей, благодаря их трудам мир увидел множество уникальных открытий, позволивших достичь современных высот развития в различных сферах нашей жизни.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями.

Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик Иван Павлов, названный международным научным сообществом в 1935 году «физиологом № 1».

На территории нашего Всеволожского района расположен один из крупнейших в России и мире центр фундаментальных исследований – Институт физиологии Российской Академии наук, основанный в 1925 году академиком Павловым. В настоящее время Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН является крупнейшим многопрофильным физиологическим учреждением страны, в котором работает около 500 сотрудников, в том числе более 200 научных сотрудников, докторов и кандидатов наук.

Наш сегодняшний собеседник – Людмила Павловна Филаретова, директор Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, автор более 300 научных работ. Лауреат именных научных стипендий Президиума РАН для выдающихся российских ученых, Японского общества продвижения науки при Министерстве образования, науки и культуры Японии, Центра прогрессивных научных исследований Еврокомиссии, она также является обладательницей российских и международных наград, в том числе медали Калифорнийского университета и Павловской медали и премии.

– Людмила Павловна, чем запомнился вам год ушедший и каковы ваши планы на будущее?

– Минувший, 2018 год для нас примечателен тем, что 7 мая Президент Российской Федерации подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках которого поставил перед правительством цели по двенадцати ключевым направлениям, одно из которых оформилось в приоритетный национальный проект «Наука». Это знаменательное событие для всей российской научной общественности, которое свидетельствует о внимании властей к проблемам развития науки в стране.

В проекте обозначены три основных задачи – Россия должна войти в пятерку ведущих стран по приоритетным для страны областям науки; сделать привлекательной работу в России для российских и зарубежных ученых; а также обеспечить опережающий рост внутренних затрат на научные исследования по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. Для их реализации предлагается двигаться сразу по нескольким направлениям, одно из которых – создание научных центров мирового уровня. Такие центры будут создаваться на базе ведущих научных коллективов, сильных научных школ.

Мы уверены в необходимости создания в России мощного физиологического научного центра, поскольку именно физиология является основой медицины. Без развития физиологии не может быть прогресса в медицине. Институт выступает с инициативой создания на его базе международного научного центра физиологических исследований.

Со времен Ивана Петровича Павлова Институт активно развивает международное научное сотрудничество. В настоящее время Институт осуществляет активное сотрудничество более чем с тридцатью странами – это совместные научные проекты, гранты, поездки, визиты международных гостей к нам.

С 2015 года на базе Института функционирует первая в мире международная научно-технологическая площадка по нейросетевым технологиям Всемирной организации инженеров электронщиков (IEEE). Совместно с этой организацией Институт ежегодно организует на своей площадке международную летнюю конференцию и научную школу, в которой принимают участие ученые более чем из 10 стран мира. В рамках этого международного сотрудничества успешно развиваются инновационные технологии.

В мае 2019 года Институт традиционно откроет двери для очередной международной конференции по нейросетевым технологиям IEEE (организатор профессор Юрий Евгеньевич Шелепин). В июне 2019 года в Институте состоится VII Международная летняя научная школа по стрессу, которая ежегодно проводится в разных странах, в 2018 году проходила в моей любимой Японии, в этом году в качестве организатора и места проведения выбран наш Институт (организатор Л.П. Филаретова).

В июле 2019 года планируется проведение в Институте международного симпозиума участников стран БРИКС, в рамках которого ученые из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки обсудят научное сотрудничество между странами (организатор симпозиума и руководитель международного научного проекта БРИКС Л.П. Филаретова). В сентябре 2019 года будет проходить Всероссийская конференция с международным участием «Интегративная физиология», посвященная 170-­летию со дня рождения И.П. Павлова (организатор Л.П. Филаретова). И это далеко не полный перечень научных мероприятий, которые Институт организует в 2019 году. Как видите, у Института высокая активность в этом направлении, и хочу отметить, что наш Институт является очень привлекательным для международного научного сообщества благодаря и нашей славной истории, и нашему настоящему. Надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем.

Этот год не исключение из правил, ежегодно Институт организует международные симпозиумы и конференции, наши ведущие сотрудники принимают активное участие во всех наиболее значимых научных мероприятиях европейского и мирового уровня. В позапрошлом году Институт достойно представил свои научные результаты и инновационные разработки на главном международном физиологическом форуме, Всемирном конгрессе Международного союза физиологических наук в Рио-де-Жанейро – в рамках конгресса мы организовали два симпозиума (единственные от России), которые были отобраны организационным комитетом конгресса на конкурсной основе. Это симпозиум, посвященный модуляции нейросетей спинного мозга (организатор профессор Юрий Петрович Герасименко), и симпозиум, направленный на рассмотрение вопроса о важности для здоровья функционирования оси головной мозг – желудочно-кишечный тракт (организатор Л.П. Филаретова). К слову, на этом конгрессе я была избрана в Президентский совет Международного союза физиологических наук.

Начиная с 2017 года, еще до появления нацпроекта «Наука», мы совместно с Международным союзом Физиологических наук активно прорабатываем инициативу создания на базе Института международного физиологического центра. Кроме основной, научной, миссии, Центр предполагает проведение просветительской и культурно-образовательной работы.

Помимо проекта «Наука», в президентском Указе был выделен нацпроект «Здравоохранение», реализация которого напрямую связана с развитием медицины и, на наш взгляд, обязательно должна быть связана с развитием физиологии. Важным результатом научно-практической деятельности Института является его весомый вклад в развитие социально значимых программ, например, «Десятилетие Детства». Институт имеет уникальный опыт участия в организации ранней помощи – создании «Санкт-Петербургской модели раннего вмешательства». Сотрудники Института участвуют в формировании «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года». Институт занимается вопросами сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, вопросами обучения детей с двигательными, интеллектуальными и множественными нарушениями, вопросами использования альтернативной и дополнительной коммуникации.

Посыл президента к Федеральному собранию – войти в клуб стран «80+» с превышением продолжительности здоровой жизни 80 лет к концу следующего десятилетия – является актуальным для нас. Мы надеемся, что результаты наших научных исследований внесут весомый вклад в реализацию этой программы, в том числе и в нашем регионе, смогут изменить качество и продолжительность жизни жителей Ленинградской области.

Надеемся, что нам удастся воплотить в жизнь планы по внедрению результатов наших фундаментальных исследований в простые и доступные практические формы – речь идет об открытии студии здоровья в Колтушах.

Вот такие у нас планы, и мы будем прилагать все усилия для их реализации, будем продолжать шаг за шагом идти вперед с верой в достойное будущее. Часто повторяю себе и окружающим: «Дорогу осилит идущий».

– Нынешний, 2019 год является для Института особым – в сентябре исполнится 170 лет со дня рождения академика И.П. Павлова. Как Институт готовится к юбилею?

– Мы подготовили обширную программу юбилейных мероприятий, направленных на популяризацию науки, которая будет интересна самой широкой общественности. В январе начат курс научно-популярных лекций, посвященных наиболее важным открытиям и инновационным разработкам наших ученых. Большой успех имела публичная лекция профессора, члена-корреспондента РАН Юрия Герасименко, посвященная созданию прорывной инновационной технологии нейрореабилитации двигательных функций у пациентов с параличом нижних конечностей (об этом можно прочитать в вашей газете или просмотреть видеозапись лекции на сайте нашего Института). В День науки, 8 февраля, Институт приглашает гостей на встречу с его сотрудниками, с пресс-релизом этой встречи, как я понимаю, можно ознакомиться в этом номере газеты. В марте запланирована открытая лекция профессора Юрия Петровича Шелепина о нейротехнологиях, в апреле – лекция кандидата биологических наук Елены Александровны Огородниковой, посвященная злободневной и важной теме раннего вмешательства как науке, помогающей решать проблемы детских патологий. Надеюсь, что в мае с лекцией выступлю сама – расскажу о такой важной научной проблеме, как стресс, которой занимаюсь уже 40 лет, с момента начала работы в Институте в 1979 году. Собираюсь акцентировать внимание на менее известной стороне стресса: о том, какую пользу он может принести организму человека.

В этом году исполняется 70 лет обоим нашим музеям, посвященным жизни и работе Ивана Петровича Павлова, – в Санкт-Петербурге и здесь, в Колтушах. Будет обновлена экспозиция, подготовлены интересные экскурсии. Двери музеев открыты и сейчас для посетителей всех возрастов. Например, как только сегодня мне сказали, эта неделя расписана для самых маленьких посетителей, детишек из детского сада, которые поражают наших экскурсоводов своей любознательностью и познаниями. Приятно слышать, что шестилетние визитеры знают, что такое Нобелевская премия.

Очень надеюсь, что юбилейные мероприятия привлекут внимание местных и районных властей, людей, может быть, далеких от науки, но понимающих ее колоссальное значение в развитии цивилизованного государства. Фундаментальные исследования – это годы, десятилетия кропотливой работы, тысячи опытов и, как результат, – получение новых знаний, создание научно обоснованных прорывных технологий, кардинально повышающих качество жизни человека.

– Людмила Павловна, о чем вы мечтаете и каким видите Институт в недалеком будущем?

– Через семь лет, в 2025 году Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН отметит 100-­летний юбилей. Мечтаю о том, что к этому времени при содействии федеральных и региональных властей возродятся Павловские Колтуши – современный наукоград с высокотехнологичной научной базой, развитой инфраструктурой и уникальным историческим обликом. Мечтаю о том, что реализуется наша инициатива о создании Международного научного физиологического, просветительского и культурно-образовательного центра. Мечтаю, что в нашем Всеволожском районе сохранится и укрепится атмосфера доброжелательного и бережного отношения к старейшему учреждению науки, имеющему богатую историю и мощный современный научный потенциал.

Хочу поздравить всех своих коллег по Институту и выразить им слова сердечной благодарности за их верность науке и нашему Институту, за их самоотверженный труд во всех сферах деятельности на благо Института. Хочу поздравить научную общественность Всеволожского района с Днем российской науки и пожелать всем нам успешной и плодотворной работы, веры в свои силы и свое дело, новых ярких побед. Академик Павлов, чье имя носит наш институт, говорил: «Моя вера – это вера в то, что счастье человечеству даст прогресс науки». Мечтаю о том, чтобы эти слова были услышаны всеми, от кого зависит развитие науки в стране.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ