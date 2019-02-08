Морозовская детская школа искусств отметила 45-летний юбилей

Когда на сцене встречаются рояль и скрипка, флейта и саксофон, сводный хор и танцевальный ансамбль значит, произойдет нечто неординарное. Юбилей Детской школы искусств в поселке им. Морозова не стал исключением.

Поздравить учреждение с важной датой сегодня, 8 февраля, собрались гости из Всеволожской районной администрации, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, выпускники разных лет, жители поселка имени Морозова. В зале ДШИ смычку негде было упасть.

Торжественный концерт сопровождался вручением грамот, дипломов и благодарностей. Кроме того, собравшимся показали фильм о работе этой старейшей кузницы творческих кадров, где сейчас учатся 500 детей из четырех поселений. Отметим, что многие талантливые воспитанники – лауреаты престижных премий.

– Основанная в 1973 году школа сразу заняла важное место в жизни поселка, – отмечает директор Элеонора Зуева. – Тридцать пять лет ДШИ возглавляла Ольга Никольская, которая в 2006 была награждена почетным знаком за заслуги перед Всеволожским районом. Сформированный в начале 70-х педагогический состав состоял из плеяды талантливых выпускников ведущих училищ и вузов. За эти годы состоялось много разных событий и изменений.

В 2010 году ДШИ реорганизовали. В итоге увеличилось число творческих коллективов, расширилось художественное отделение, появились новые музыкальные классы. Сегодня наши выпускники являются лауреатами как областных, так и международных творческих конкурсов. Благодаря поддержке районной и местной администраций школа растет, развивается и обновляется. Совсем недавно были проведены ремонтные работы.

– Дополнительное образование занимает важное значение в воспитании детей, – поздравляя юбиляров, отметила начальник отдела культуры Всеволожского района Наталья Краскова. – Нельзя не отметить большой вклад областного правительства, Министерства культуры РФ в развитии данного направления. Сегодня в соответствии с Указом Президента Владимира Путина реализуется национальный проект «Культура», в рамках которого огромную поддержку оказывают именно системе дополнительного образования.

В прошлом году для поддержки юных дарований было выделено 600 тысяч рублей на покупку инструментов, в нынешнем году эта сумма составит 500 тысяч, – подчеркнула Краскова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА