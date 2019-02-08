Кому пожаловаться на нечищеные дороги и дворы?

Сильные снегопады осложнили жизнь как водителей, так и пешеходов. Коммунальные службы стараются изо всех сил, но их ежедневный труд остается без внимания владельца застрявшего в сугробе автомобиля или молодой мамочки, что не может пройти с коляской по тротуару возле своего дома.

О том, куда необходимо обращаться с требованием убрать улицу или двор, рассказал председатель Общественной палаты Всеволожского района Виктор Михайлович Рожнов.

– Виктор Михайлович, как вам нравится нынешняя зима?

– Зима в этом году выдалась прекрасной, наш Всеволожск и весь Всеволожский район буквально погрузились в зимнюю сказку – таких сугробов не было очень давно. Но у этой красоты есть и оборотная сторона – большое количество обращений жителей в Общественную палату по поводу качества уборки дорог, уборки дворов.

– На кого больше всего жалуются?

– В том-то все и дело, что жители города порой не представляют, кто именно отвечает за уборку двора или дороги. Именно поэтому через нашу любимую газету и хотелось бы прояснить этот важнейший на сегодняшний день вопрос. Основная задача Общественной палаты как раз и заключается в том, чтобы стать проводником пожеланий людей к тем структурам, которые должны для людей работать. Часто ругают администрацию, но не администрация убирает снег. Во дворах многоквартирных домов – управляющие компании, улицы города – одна компания, тротуары – другая. Ну а региональные трассы, например Дорогу жизни, – обслуживает областная дорожная служба. Мы запросили соответствующую информацию и составили полный список ответственных за уборку снега. С его помощью жители смогут при необходимости по адресу сообщить о недочетах в работе коммунальных служб. Вместе мы сделаем наш любимый Всеволожск и весь район еще чище и удобнее для жизни!

Автомобильные дороги регионального значения

Автомобильные дороги А–128 «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни),

41К-081 «Всеволожск — Кирпичный Завод» (Южное шоссе),

41К-078 «Всеволожск – пос. им. Свердлова – Санкт-Петербург» (Колтушское шоссе).

Информацию о состоянии выше­указанных дорог (в т.ч. полосы отвода) необходимо передавать в диспетчерскую службу Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор»):

8 (812) 251-42-84;

ГП «Всеволожское ДРСУ»: 8 (813-70) 31-342.

Асфальтобетонные дороги

Работы по содержанию асфальтобетонных дорог на территории МО «Город Всеволожск» осуществляет подрядная организация ООО «Леноблстрой» (Санкт-Петербург, Караванная ул., дом. 1, офис 211; тел.: 8 (812) 334-17-13).

Работы по содержанию пешеходных дорожек, автобусных остановок и грунтовых дорог в границах МО «Город Всеволожск» выполняются силами МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, тел.: 8 (813-70) 43-367).

Также информацию о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог, расположенных в границах города Всеволожска, а также заявку на организацию мероприятий по их содержанию можно передать в отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – тел. 8 (813-70) 25-124.

Управляющие компании на территории МО «Город Всеволожск»

Фото Антона ЛЯПИНА