Ирина Федоренко награждена Благодарственным письмом Российской академии образования

Вчера, 8 февраля, в 10.00 в Доме правительства Ленинградской области состоялось заседание коллегии областного комитета общего и профессионального образования, в котором принял участие президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

На заседании подвели итоги работы системы образования Ленинградской области за 2018 год и определили стратегические задачи по реализации национального проекта «Образование» на 2019 год. Кроме того, прошла церемония награждения победителей регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» и награждение Благодарственными письмами РАО работников образования Ленинградской области. За большой вклад в развитие российского образования отмечена председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Федоренко.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский поздравил Ирину Федоренко с высокой оценкой ее профессионализма:

– Ее награда – это признание высокой эффективности комитета по образованию и всего педагогического коллектива Всеволожского района.