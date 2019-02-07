Участок трассы Дороги жизни от Всеволожска до Романовки разгрузят к концу июля

Во Всеволожском районе приведут в порядок участок Дороги жизни от Всеволожска до Романовки. Об этом в прямом эфире в «Инстаграме» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Участок трассы строился пятнадцать лет назад и был рассчитан на передвижение 6 тысяч автомобилей в сутки, – пояснил глава 47-го региона. – В данный момент ее проходимость – до 20 тысяч машин в день. Планируем летом нынешнего года привести дорогу в порядок – отремонтировать, установить светофоры. Эти меры позволят увеличить интенсивность движения.

По словам губернатора, сложности могут возникнуть при расширении дороги, так как впритык к ней находятся частные дома.

– Не менее важный проект, который реализуется во Всеволожском районе, – это строительство виадука, – отметил Александр Юрьевич. – Про данную транспортную артерию говорят последние тридцать лет, но дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас. С марта начнется строительство.

Как рассказал губернатор, тендер выиграла ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

– Компания хорошо зарекомендовала себя, – рассказал глава 47-го региона. – Окончание строительства запланировано на 2021 год. Деньги на виадук заложены в областном бюджете, но если удастся привлечь 50% средств из федерального бюджета, тогда сроки сократятся вдвое.

Ирэн ОВСЕПЯН