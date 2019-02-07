Новая техника поможет убрать дороги в Ленобласти

Областной бюджет выделит 100 миллионов рублей на закупку снегоуборочной техники. Об этом в прямом эфире в «Инстаграме» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Сегодня все дорожные службы, которые отвечают за федеральные, региональные, межпоселковые и городские дороги, пытаются справиться с снежными завалами, – подчеркнул глава 47-го региона. – Ситуация более или менее стабильная. Во всяком случае, серьезных нареканий со стороны ГИБДД мы не получали.

Комитет по дорожному хозяйству получил дополнительное финансирование на покупку высокоэффективной техники для уборки снега. При ДРСУ созданы рабочие штабы, которые пытаются быстро реагировать на внештатные ситуации. Во Всеволожском районе такие штабы созданы в Кудрово и Мурино.

По словам Александра Дрозденко, в нынешним погодных условиях моментально убрать трассы от снега не выйдет.

Ирэн ОВСЕПЯН