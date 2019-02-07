Всеволожский район отметили за пропаганду олимпийского движения

Отделу физической культуры и спорта Всеволожского района вручили переходящий Кубок Олимпийского совета Ленинградской области.

Олимпийский совет Ленинградской области является филиалом Олимпийского комитета России. Такие филиалы открыты в 50-ти регионах страны. Все эти организации работают на общественных началах и призваны продвигать программы по развитию олимпийского движения.

– Отдел физкультуры и спорта Всеволожского района уже во второй раз получает переходящий Кубок Олимпийского совета с надписью «За пропаганду олимпийского движения». У вас в районе проводится огромное количество массовых спортивных мероприятий, к которым у жителей сформировался стабильный интерес. В прошлом году в вашем районе лучше всех прошел Олимпийский день, – рассказала секретарь Олимпийского совета Ленинградской области Татьяна Котилевская.

На средства, выделенные Олимпийским комитетом России, Олимпийский совет Ленинградской области закупил различную атрибутику. Это вымпелы, дипломы, значки и медали. Такие награды вручаются спортсменам и любителям спорта, которые проявили себя во время празднования ежегодного Олимпийского дня или во время празднования Всероссийского дня зимних видов спорта.

В этом году Международный олимпийский день будет отмечаться 23 июня. А Всероссийский день зимних видов спорта 10 февраля. Те, кто активно проявит себя на соревнованиях, получат значки и бейджики с олимпийской символикой.

Людмила ОДНОБОКОВА