Александр Дрозденко: Строительство депо в Уткиной Заводи необходимо Петербургу

В конце прошлого года администрация Ленобласти совместно с правительством Санкт-Петербурга утвердила план мероприятий по строительству линии метро на участке от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

– Сроки открытия станции «Кудрово» называют разные, – рассказал в ходе прямой линии в «Инстаграме» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Предполагалось, что строительство завершат к концу 2025 года, потом назвали другую дату – 2023 год. Сегодня ведется работа по продлению Лахтинско-Правобережной линии. Тоннель уже прошел под Кудрово и идет дальше – ближе к Уткиной Заводи. Депо нужно не Ленобласти, а Петербургу, если его не построить – метрополитен задохнется. Предполагалось, что к концу марта компания-подрядчик «Ленметрогипротранс» должна предложить не менее двух вариантов расположения депо и определить стоимость и сроки строительства объектов. Правда, сейчас возникли проблемы у «Метростроя».

Александр Дрозденко рассказал и о строительстве трамвайной линии от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово, которая позволит разгрузить дороги в часы пик. В данный момент обсуждаются два возможных маршрута – в створе улицы Ленинградской (ул. Дыбенко) и в створе улицы Областной (ул. Подвойского).

Ирэн ОВСЕПЯН