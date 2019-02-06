Парад детских талантов пройдет 8 февраля в КДЦ «Южный»

Гала-концерт в рамках фестиваля художественного творчества «Звездная мозаика» пройдет в КДЦ «Южный» во Всеволожске. На мероприятии выступят самые талантливые ребята района.

В фестивале «Звездная мозаика» участвуют творческие дети с 1 по 11 класс, обучающиеся в школах района, а также коллективы Дворца детского (юношеского) творчества. Проходит фестиваль в два этапа: отборочный (школьный) и муниципальный (финальный). В пятницу, 8 февраля, победители получат заслуженные награды и отблагодарят жюри и зрителей выступлением на гала-концерте.

Муниципальный этап фестиваля проходил в конце января. Участие в конкурсе в жанре «Вокальное творчество» приняли творческие коллективы из 25 школ района, а также два коллектива Дворца творчества – солисты музыкально-хоровой студии «Виктория» и солисты ансамбля русской музыки и песни «Узорица». Всего около 180 конкурсантов боролись за победу.

В жанре «Театральное творчество» на конкурсе встретились коллективы 15 школ. Дворец творчества представляли театральные коллективы «Лукоморье», «Кукарямба» и театр-студия «Эксперимент». Около 170 школьников демонстрировали свои таланты.

Показать свои таланты в жанре «Хореографическое творчество» съехались представители 18 школ и трех коллективов Дворца творчества – ансамбли «Надежда», «Фейерверк» и «Созвездие». Всего здесь собралось около 260 ребят.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фотографии предоставлены ДДЮТ Всеволожского района