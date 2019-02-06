Всеволожцы смогут выбрать объекты для формирования комфортной городской среды

Благоустройство по государственной программе «Комфортная городская среда» на 2018–2022 годы продолжается. Все неравнодушные жители Всеволожска могут выбрать те общественные территории, которые, на их взгляд, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

С 9 часов 14 февраля до 17 часов 15 февраля на официальном сайте Всеволожского района, в разделе «Район» – «Комфортная городская среда» – «Документы», каждый желающий сможет отдать свой голос в рейтинговом голосовании.

Однако уже сейчас можно ознакомиться с эскизами планируемых изменений:

спортивно-игровое пространство между домами 96–100 вдоль Колтушского шоссе;

зона отдыха, включающая скейтодром на территории, ограниченной ул. Вокзальная – Горсткина;

территория между домами № 16/1, 18/1 по ул. Ленинградской, объединяющая игровые площадки для детей, спортивные и воркаут-зоны, велодорожку.

Напомним, уже третий год муниципалитеты с численностью населения свыше 1000 человек имеют возможность благоустроить свои территории с привлечением федеральных и региональных средств по проекту «Комфортная городская среда». Меняется облик населенных пунктов Всеволожского района. В прошлом году к программе благоустройства присоединились Кузьмоловское и Дубровское городские поселения, город Сертолово.