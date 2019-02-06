Александр Дрозденко рассказал о расширении Колтушского шоссе

Вопрос расширения Колтушского шоссе в районе деревни Янино рассматривает специальная экспертная комиссия. После утверждения проекта планируется начать строительство.

Если удастся привлечь средства из федерального бюджета, работы можно будет завершить за два года. В противном случае, если будет задействован только областной бюджет, сроки строительства займут три – четыре года.

Об этом сегодня, 6 февраля, отвечая на вопросы пользователей «Инстаграм» в прямом эфире, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Самыми активными оказались жители пригородных новостроек – Кудрово и Мурино. Прямой эфир был посвящен дорогам, транспорту и экологии. Однако губернатор сделал исключение и ответил на несколько вопросов по проблемным объектам Ленинградской области.

– Прочитать сразу все вопросы в «Инстаграме» я не могу, – откровенно признался Александр Юрьевич. – Поэтому мне помогают пять помощников, которые будут все фиксировать. Кроме того, у меня еще есть «рояль в кустах» – руководители профильных подразделений областного правительства. Ну а тем, кому не нравится прямой эфир, я отвечу, что обычно, когда мне не нравится футбольный матч, я его покидаю. Поэтому рекомендую недовольным не нервничать, а просто не смотреть «Инстаграм».

Ирэн ОВСЕПЯН