Очередной триумф Вячеслава Зуева

Абсолютным победителем XXI Токсовского лыжного марафона стал житель поселка Токсово Вячеслав Зуев.

Причем это – не первая его победа на данном соревновании. Чемпион мира и неоднократный призер международных соревнований Вячеслав Зуев был абсолютным победителем Токсовского лыжного марафона в 2007 и в 2018 годах. Но, наверное, в этом году марафон оказался самым напряженным. Почти до финиша Вячеслав Зуев бежал бок о бок со своим главным соперником Никитой Хабаровым, который в итоге уступил победителю всего 17 секунд. Вячеслав Зуев одержал победу с результатом: 50 километров за 2 часа 23 минуты 18 секунд.

Вячеславу Зуеву 36 лет, и он находится в отличной физической форме. Токсово – его родной поселок. Здесь он родился, здесь же тренируется и прославляет родное Токсово на всероссийских и международных соревнованиях.

Еще одну победу Всеволожскому району принесла руководитель Всеволожского центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Юлия Кургузкина. На дистанции «50 километров» она завоевала первое место в своей возрастной группе.

Напомним, XXI Токсовский марафон проходил 2 и 3 февраля. В нем приняло участие 390 спортсменов. Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА