Областные власти готовы выкупить детский сад в Мурино

С такой инициативой выступил комитет по строительству Ленинградской области. Находится дошкольное учреждение на улице Авиаторов Балтики, 19 и рассчитано на 100 детей. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

– В прошлом году областные власти предлагали ООО «Запстрой» выкупить детсад, – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. – Но процесс застопорился из-за того, что у застройщика оказались свои планы: он намеревался продать дошкольное учреждение частной компании, которая имела необходимые лицензии в области дошкольного образования.

– Ежегодно на выкуп социальных объектов бюджет Ленинградской области тратит более одного миллиарда рублей, – информирует заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин. – Деньги на приобретение детсада в Мурино у нас есть. В нынешнем году в Ленинградской области планируется открыть 16 новых объектов детсадов на 2235 мест. Двенадцать из них будут возведены с привлечением частного капитала в рамках программы «Социальные объекты в обмен на налоги», а четыре – за счет бюджета.

Ирэн ОВСЕПЯН