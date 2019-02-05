Маяки спасения: всеволожским пенсионерам вручили умные браслеты

Своеобразными маяками спасения для пожилых людей станут уникальные браслеты, содержащие необходимую информацию по оказанию первой помощи.

Сегодня, 5 февраля, во Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов стартовал социальный проект «Код помощи», в рамках которого 19 пенсионеров получили необходимые гаджеты. Планируется, что данный проект будет включен в региональную целевую программу «Старшее поколение» и реализован в других районах Ленинградской области.

– Благодаря коду с подробной инструкцией, которую можно считать с любого электронного устройства, можно моментально оказать помощь пожилому человеку до приезда «Скорой», – информирует начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза правительства Ленинградской области Вячеслав Пинчук. – Достаточно навести камеру электронного устройства на QR-код и после мгновенного сканирования получить инструкцию. Такие браслеты помогут людям с диагнозами: деменция, эпилепсия, сахарный диабет, аллергия.

Даже случайный прохожий сможет сразу помочь пожилому человеку, получив необходимую инструкцию по оказанию комплекса мероприятий, связанных с заболеванием пострадавшего, до прибытия медицинского персонала. Стоимость такого браслета российского производства – 100 рублей.

– Реализовать идею удалось благодаря поддержке партнеров из профильного комитета и проекту «Лидеры России», – информирует председатель областного комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим. – Браслеты придадут уверенности пожилым людям, которые в любой ситуации будут под контролем. Планируется, что гаджеты будут доставлены в более 70 социальных организаций и выданы 4 тысячам пожилым. Благодаря браслетам при возникновении экстренной ситуации можно будет незамедлительно связаться с родственниками.

Отметим, что в браслете содержится вся необходимая информация: фамилия, имя, отчество, контакты близких, диагноз и инструкция по оказанию первой медпомощи, информация об аллергии, группе крови и много других важных данных, которые могут спасти жизнь.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР