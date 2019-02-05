В Ленобласти услуга проезда в социальном такси подешевела

Льготные категории граждан, ранее оплачивавшие 25% от стоимости поездки, теперь будут оплачивать 10% стоимости, если проезжаемое расстояние составит более 150 км. Цена поездки на расстояние менее 150 километров составит, как и прежде, 25% от общей стоимости услуги.

Социальное такси не обеспечивает доставку получателей в медицинские организации для оказания скорой медицинской помощи. Заказать социальное такси можно по многоканальному бесплатному телефону 8 800 777-04-26. Заявки принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно не позднее чем за 2 дня до предоставления транспортной услуги.

Для контроля качества предоставления услуги организована служба контроля качества. Телефон службы +7 965 032-18-04. По нему можно получить консультацию о предоставлении услуги и высказать свои предложения и замечания о работе службы.

На сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области можно ознакомиться с дополнительной информацией о работе и тарифах: http://social.lenobl.ru/