432 конкурсанта приглашены на полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по СЗФО

Региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу пройдет с 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге.

В этом году в полуфинал из СЗФО было приглашено больше участников, чем в прошлом, – 432 конкурсанта. Участники пройдут контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 9 февраля. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться 9 и 10 февраля. Результаты будут объявлены 11 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.