Историко-культурный центр завода им. Морозова приглашает на выставку Анатолия Лишенкевича

В субботу, 9 февраля, в Историко-культурном центре завода им. Морозова состоится открытие выставки работ Анатолия Филипповича Лишенкевича. В экспозиции будут представлены живопись, рисунок и резьба по дереву.

Анатолий Филиппович, сколько себя помнит, рисовал. Рисовал в пионерском лагере, рисовал школьные стенгазеты, подрабатывал художником в Доме культуры, где его стараниями появлялись афиши, лозунги, транспаранты. Там же, в «художественном цехе», познакомился он с известным морозовским художником Михаилом Гоптаревым. Прислушавшись к совету мастера, он поступил во Всесоюзный заочный народный университет им. Н.К. Крупской. Но справедливости ради надо сказать, что живописи он учился совершенно самостоятельно на работах русских художников, особенно живописца Аркадия Пластова.

Несколько лет назад Анатолий увлекся еще и резьбой по дереву, причем сам разработал режущие инструменты, которые позволяют добиться филигранной обработки изделий. Изящнейшие деревянные розы, рама с совами в прихожей, деревянные «шутки» – всё это дело рук мастера, который работает исключительно «для души» и своих близких. Анатолий Филиппович вообще щедр на подарки. Его картины живут в домах друзей и знакомых, а теперь еще и в картинной галерее Историко-культурного центра завода им. Морозова.

Открытие выставки состоится в 12.00 по адресу: пос. им. Морозова, ул. Чекалова, 1.