Всеволожскую ТЭЦ вылечат от «острой финансовой недостаточности»

Сегодня ОАО «Всеволожские тепловые сети» находится под пристальным вниманием районных властей. И если пару лет назад финансы на предприятии, прямо скажем, пели романсы, то после передачи полномочий местной администрации на районный уровень ситуация изменилась. Финансирование увеличилось в рекордные 20 раз.

Это раньше специалисты ставили ТЭЦ диагноз – «острая финансовая недостаточность». Ежегодно на содержание стратегически важного для энергосистемы объекта выделялось всего 5–6 миллионов рублей. Теперь эта цифра увеличилась до 100 миллионов рублей. Эти деньги как областного правительства, так и районного бюджета.

Несмотря на то что нам выделяется хорошее финансирование, изношенность оборудования 60–65 процентов. На эти деньги проведены работы на котельных, отремонтированы котлы, заменены сети и трубы. Но работы – громадье! Уверенности в завтрашнем дне придает то, что сегодня сотрудники ТЭЦ работают на одной волне со специалистами районной администрации.

Интервью корреспондента Ирэн Овсепян с генеральным директором ОАО «Всеволожские тепловые сети» Василием Рубиным читайте в ближайших номерах газеты «Всеволожские вести»