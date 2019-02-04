Всеволожская больница провела День борьбы с меланомой

В субботу, 2 февраля, в Центре здоровья и профилактики Всеволожской клинической межрайонной больницы прошел первый День борьбы с меланомой.

Прием вели врач-онколог Михаил Гончарук, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением Всеволожской поликлиники Николай Канарейкин, врач-дерматолог Евгений Коробков, а также врач-онколог высшей квалификационной категории Ольга Гончарова. В этот день за консультацией к специалистам обратились 60 жителей Всеволожска и Всеволожского района. У 27 из них были диагностированы доброкачественные образования кожи, 14 пациентов в ближайшее время пройдут оперативное лечение в центре амбулаторной хирургии Всеволожской поликлиники – назначены день и время операции. Выявлен пациент с базально-клеточным раком кожи, которому будет проведено специальное лечение.

– Люди, на коже которых есть «родинки», пигментные образования, должны внимательно относиться к своему здоровью. В случае если пигментные образования начинают увеличиваться в размерах, менять цвет, уплотняться, кровоточить – необходимо безотлагательно обратиться к врачу-онкологу. При раннем выявлении злокачественного образования и своевременном лечении может наступить полное выздоровление. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! – отметила Ольга Гончарова.

Планируется, что Дни борьбы с меланомой будут проводиться во Всеволожской КМБ каждую первую субботу месяца, в третью субботу месяца – День борьбы с раком молочной железы.