Во Всеволожске прошла сессия Парламента старшеклассников

В минувшую субботу во Всеволожской школе № 3 прошла вторая сессия Парламента старшеклассников Всеволожского района. Мероприятие было совмещено со Школой актива для лидеров ученического самоуправления. Главная цель сессии – обсудить волнующие вопросы и наметить направления дальнейшей работы парламента.

Открыла мероприятие ученица 10-го класса Всеволожской школы № 2, спикер парламента Алена Клименко, которая объявила, что темой сессии станет «Анализ достижений и постановка перспектив».

Мероприятие посетили выпускники парламента прошлых лет. Несмотря на то что школа и ученическое самоуправление уже остались позади, ребята все еще приходят в гости и делятся своим опытом с нынешними активистами. В прошлом спикер парламента, а ныне студент юридического факультета СПбГУ Гор Аванесян в своем обращении отметил, что очень рад прекрасной традиции приглашать выпускников, которые могут поделиться своими знаниями.

Затем последовал доклад Алены Клименко, которая подвела итоги работы парламента и высказала замечания и пожелания. Далее прошла работа в группах по округам. Школьникам выдали вопросы для анализа своей деятельности, они разделились на группы и вместе со взрослыми наставниками (тьюторами) анализировали свою работу. Кроме того, тьюторы провели с ребятами работу по актуальным темам. Например, «Как правильно принимать решение» или «Планирование работы школьного самоуправления».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Екатерины КСЕНОФОНТОВОЙ