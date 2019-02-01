«Русская зима» на горнолыжном курорте

С 1 по 3 февраля во Всеволожском районе, на базе горнолыжного курорта «Охта Парк», пройдет III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима».

На соревнования приедут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта среди юношей и девушек из всех муниципальных районов Ленинградской области, а также команды из 36 субъектов России. Гостями спортивного праздника также станут команды Федерации школьного спорта из Словакии, Эстонии и Киргизии.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по хоккею в валенках, русскому хоккею и футболу на снегу.

В субботу, 2 февраля, в 11.00 состоится официальное открытие фестиваля. В мероприятии планируется участие известных во всем мире спортсменов: Натальи Воробьевой, Вячеслава Фетисова, Светланы Журовой, Анны Богалий и Владимира Драчева.

Дом дружбы Ленинградской области организует концерт, на котором выступят: Ансамбль русской музыки и песни «Узорица», Чувашский фольклорный ансамбль «Юрату» и вокальный дуэт «Любисток» (Светлана Потябина и Алла Сидун).

