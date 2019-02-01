Институт физиологии имени Павлова приглашает в гости

В День российской науки, 8 февраля, в 18.00 сотрудники Института физиологии им. И. П. Павлова РАН проведут встречу для местных жителей и всех интересующихся наукой.

В первой части встречи молодые ученые расскажут о своих исследованиях. В выступлении Ксении Барановой «Живительная гипоксия» будет объяснено, почему если обезьяна глупеет с возрастом, а крыс довели до депрессии экспериментаторы, то стоит их трижды поднять в горы, как высотное кислородное голодание не оставит от болезни и следа. Анна Левина сделает сообщение «Стрессоустойчивость: что нам рассказали о ней крысы».

Татьяна Зачепило расскажет про память пчелы: «Из жизни пчел и работы мозга». Вы узнаете несколько историй о неожиданных сторонах жизни пчелы, о памяти и мозге и наших общих с пчелами интересах. Александр Журавлев сделает научный доклад про маленькую мушку: «Плодовая мушка дрозофила как модельный объект в нейробиологии». И, наконец, про иллюзии утомленных студентов и людей, находящихся в условиях невесомости, слушатели узнают из выступления Всеволода Ляховецкого «Зрительные иллюзии: лежи, смотри, хватай».

Во второй части встречи расскажут, какие изменения в скором будущем ждут Институт в канун юбилея Ивана Петровича. Почему на протяжении нескольких месяцев в лабораториях регулярно появляются художники, чем их привлекает Институт физиологии, и как они хотят применить полученные знания.

Мероприятие проходит в рамках программы юбилейного года «170-летие Ивана Петровича Павлова» по адресу: Всеволожский р-н, с. Павлово, ул. Быкова, д. 36, главный корпус Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива