Андрей Низовский ответил на вопросы журналистов и блогеров

Андрей Низовский часто встречается с журналистами и блогерами, у которых всегда много вопросов к главе администрации Всеволожского района, но эта встреча, продолжавшаяся полтора часа, была особенно интересной. Началась она с важной информации о том, какие новые объекты появятся в ближайшее время во Всеволожске, а продолжилась неформальным разговором «обо всё на свете».

В 2019 году, объявленном в Ленинградской области Годом здорового образа жизни, в районном центре появится хорошая велодорожка протяженностью три километра. Впрочем, это название имеет скорее условный характер, поскольку пользоваться ею смогут не только велосипедисты, но и любители роликов, скейтов, а также скандинавской ходьбы. Гулять по ней смогут и мамы с детскими колясками. Освещенная диодными фонарями, со скамейками и киосками, велодорожка от улицы Приютинской до улицы Героев станет тем общественным пространством, которое сделает жизнь горожан более комфортной.

– Если говорить о развитии района, – пояснил Низовский, – нам бы хотелось, чтобы эта велосипедно-роллерная дорожка протянулась до Ладоги, до «Разорванного кольца». Проектные решения обсуждаются, но важно, чтобы дорожка подходила к знаковым местам Дороги жизни.

В микрорайоне Бернгардовка, на 4-­й Линии, будет строиться крытый бассейн. Проект уже проходит государственную экспертизу. Пропускная способность бассейна составит до 168 человек в час, за сутки услугами этого оздоровительно-спортивного объекта смогут воспользоваться 2 322 человека. Кроме шести 25­-метровых дорожек, в бассейне будет универсальный спортивный зал. Занятия для детей – бесплатные.

Уже выделены средства на проектирование Ледовой арены на Румболовке, на Песчанке, – так называют эту природную нишу под горой, строительство которой порадует и хоккеистов, и любителей фигурного катания. Но это весьма дорогой объект, поэтому без поддержки федерального центра не обойтись.

Серьезные преобразования ждут стадион у Лицея № 1 на улице Межевой. Там будет футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, прыжковая яма, тренажерная зона, трибуны на 50 мест.

Заботится районная власть и о молодёжном досуге. На улице Александровской, 80 весной откроется второй молодёжно-подростковый клуб. Есть у администрации планы по созданию еще одного клуба, на улице Шишканя. Если задуманное осуществится, то не только в Южном, где работает эталонный клуб «Альфа», но и в других микрорайонах города – на Котовом Поле, в Сельхозтехникуме – молодежи будет где пообщаться по интересам, послушать и поиграть музыку, потанцевать. Сейчас на втором этаже нежилого здания уже идет ремонт, открытие клуба ожидается в марте этого года.

Не может не порадовать новость о строительстве трех детских садов: на Рябовской, 18 (140 мест), на Ленинградской, 21 (160 мест), на 1-­й Линии (140 мест). К началу сентября откроется детский сад на Торговом пр., 144 (Мельничный Ручей).

– Пока есть проблемы с детским садом на улице Победы. Сейчас мы на этапе расторжения контракта с нерадивым подрядчиком, который должен был заниматься этим объектом. Строительство продолжится после проведения новой процедуры торгов, – сказал глава администрации.

Всеволожская школа № 4 прирастет еще одним учебным корпусом: на улице Шишканя, 2 откроется её филиал. В этом здании изначально располагался Сельскохозяйственный техникум, затем Гуманитарный университет. Андрей Низовский не исключает, что четвертый этаж здания может занять районный комитет по образованию. Зданию потребовался капитальный ремонт стоимостью в 110 млн рублей. Финансироваться ремонтные работы будут из областного бюджета.

Глава администрации представил журналистам проект стелы с названием города Всеволожска. Четыре таких объекта появятся на въездах в административный центр. Впрочем, Андрей Низовский согласился с мнением журналистов, что это всего лишь вариант, и общественность может подключиться к обсуждению проекта.

Завершает список новых объектов долгожданный виадук через железную дорогу на Мельничном Ручье.

– Торги проведены, найден подрядчик, который строил виадук в Гатчине. Сейчас идут подготовительные работы. Бензоколонка ПТК уже не работает, произведен выкуп земельных участков. Но, лукавить не буду, скорее всего, на момент стройки, которая займет года полтора, будет сужена проезжая часть, – сказал Низовский.

Официальная часть сменилась непринужденным общением. Участники встречи – журналисты и блогеры – воспользовались возможностью задать главе администрации вопросы на интересующие темы.

Началась беседа с вопроса, сохранятся ли в городе исторические дома, построенные купцами? («Всеволожские вести», Нина Устичева)

– Если вы говорите о Доме купца Хомякова, – ответил глава, – то я за то, чтобы выставить дом на торги с охранными обязательствами и продать, потому что не найти человека, который готов взять его в аренду с последующим выкупом. В этом случае мы бы получили хоть какое-то историческое наследие в центре города.

– Будет ли делаться пристройка к седьмой школе, занятия в которой ведутся в две смены? И что будет с садиками и яслями в Южном? (Регина Притула, блогер)

– В ближайших детских садах – на Торговом, 144 и в детском саду ООО «Гарант», который, со слов гендиректора Дмитрия Альхова, будет передан в пользование Всеволожскому району, создадут ясельные группы. Что касается школы… К существующему земельному участку седьмой школы прирезаются еще два участка, поскольку этого участка по нормативам не хватает для пристройки хотя бы на 600 детей. Средства обещали выделить.

– Год назад город передал полномочия на районный уровень. Как вы можете оценить работу, которая легла на плечи районной администрации по всем самым важным вопросам жизнедеятельности города? Есть ли положительный эффект? И второй вопрос: город содержится за счет налогов. Планируется ли в этом году строительство каких-то новых производств, которые будут пополнять налоговую базу района? («Всеволожские вести», Вера Туманова)

– В очередь инвесторы не стоят, к сожалению. Идет строительство большого склада, который позволит увеличить мощности «Нокиан Тайерс». Есть еще несколько производств, которые планируют стройку, но четкого понимания пока нет. Для того чтобы появились инвесторы, нужно иметь продукт в виде земельного участка, обеспеченный необходимой инфраструктурой. А у нас земельные участки накрыты «плавающими долями», по которым мы находимся сейчас в судах. Про полномочия. Оценку самим жителям следует давать, но, на мой взгляд, позитивных моментов много. В прошлом году, к примеру, заасфальтировано 11,5 км дорог. В этом году приведем в порядок не меньше, включая Всеволожский проспект, он первый на очереди. В последующие годы будем тратить деньги только на поддержание состояния дорог и вплотную заниматься созданием комфортной среды проживания.

На встрече говорили о благоустройстве, об очистке города от снега, раздельном сборе мусора и о многом другом. На двух моментах стоит остановиться подробней: во-первых, ожидается ремонт фасада ЗАГСа, причем для отделки будет использован прочный материал – керамогранит; во-вторых, на углу улиц Евграфова и Антоновской будет работать площадка по сбору автомобильных шин.

Журналист Анна Кверель («Всеволожск Городская жизнь») обратилась к главе администрации с двумя вопросами: будет ли в ближайшие годы осуществляться программа расселения ветхого и аварийного жилья? Можно ли решить вопрос устройства канализации на ул. Советской, где стоит несколько двухэтажных домов?

Андрей Низовский ответил, что во Всеволожске остались только инвестиционно непривлекательные дома, поэтому будем надеяться на федеральную программу по расселению жилья. Второй вопрос – об устройстве канализации на Советской улице – решить можно.

Главе администрации было адресовано сразу несколько вопросов по водоснабжению, на которые журналисты получили исчерпывающие ответы. Речь шла о Ковалево, строящемся «Северном вальсе», качестве питьевой воды.

Не обошли участники встречи и вопрос об объединении Всеволожска и Щеглово. Глава пояснил, что это вынужденная мера, поскольку поселок Щеглово «остался без бюджета». Для сравнения: бюджет этого поселения составляет примерно одну двадцатую часть бюджета райцентра. Средства, которые сегодня идут на зарплату чиновников администрации, будут после объединения тратиться на нужды поселка. Из ожидаемых перемен стоит отметить, что на средства из районного бюджета в Щеглово будет отремонтирована баня, появится молодежно-подростковый центр, а освободившееся здание администрации после ремонта перейдет Детской школе искусств.

В завершение расскажем об одной очень интересной инициативе. По словам заместителя главы администрации Сергея Полякова, скоро начнет осуществляться пилотный проект – так называемое народное бюджетирование. Во Всеволожске будет создано порядка 20 инициативных комиссий в разных микрорайонах города, которые займутся подготовкой проектов и смет по благоустройству и созданию общественных пространств в соответствии с потребностями жителей. Деньги – а на эти цели выделено 15 млн рублей – будут распределены по территориям с учетом мнения населения.

Соб. инф.