Областной бюджет поддержит малых и средних предпринимателей рублем

По статистике, сегодня каждый четвертый экономически активный житель 47-го региона – предприниматель. В нынешнем году планируется выделить более 700 млн рублей на поддержку бизнеса. Большая часть этих денег – 67,2% – средства из областного бюджета. В планах открытие Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

О перспективах развития предпринимательства рассказали представители Фонда поддержки предпринимательства и общественных бизнес-объединений на встрече в правительстве Ленинградской области. Мероприятие проводилось при поддержке комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

– В нынешнем году деловому сословию помогут не только финансами, но и помогут осваивать новые рынки сбыта продукции, – отметила на встрече руководитель комитета Светлана Нерушай. – Предпринимателям предложат представить продукцию на крупных выставках, ярмарках, принять участие в закупочных сессиях, а также познакомиться с крупнейшими заказчиками. Отдельно развитие женского предпринимательства обсудят на бизнес-завтраке накануне 8 Марта.

По словам первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгения Пономарева, в рамках #годЗОЖ представители бизнеса могут предложить организацию горячего питания организаторам проведения спортивных соревнований. Для этого достаточно обратиться с инициативой в комитет.

Отметим, что в 47-м регионе работает 60 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, численность занятых в секторе – свыше 198 тысяч человек. Число работающих в этой важной отрасли экономики за прошлый год увеличилось на 4200 субъектов, из них – около 1000 новых предприятий открылись в деревообрабатывающей, пищевой, химической, текстильной, бумажной промышленности.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»