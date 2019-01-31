Лжеминеры добрались до Всеволожского района

Сегодня, примерно в 11.00, во Всеволожскую межрайонную больницу позвонил неизвестный, который сообщил о якобы заложенной бомбе. Аналогичные сигналы поступили в Токсовскую межрайонную больницу, Центр образования «Кудрово» и Муринскую школу № 3.

Как проинформировали в пресс-службе администрации Всеволожского района, по указанным адресам экстренно выехали сотрудники МЧС и полиции. Людей быстро эвакуировали. В ходе осмотра учреждений каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас все службы и структуры работают в штатном режиме. Стражи порядка выясняют подробности происшествий.

Население просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.