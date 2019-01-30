Рассекреченные документы о блокаде будут выставлены в экспозиции Музея «Дорога жизни»

Опубликованные архивные документы о блокаде Ленинграда пополнят экспозицию филиала Центрального военно-морского музея – Музея «Дорога жизни». В данный момент идет работа по подготовке к новой выставке.

– Мы уже ознакомились с этими документами, – говорит директор музея, кандидат исторических наук Виктор Березняцкий. – Теперь решаем, в каком формате представить уникальные экспонаты нашим посетителям. Хочется подойти масштабно и показать подлинники с исправлениями. К примеру, документ напечатали, а после он попал в руки ответственного лица, и на нем уже появились фронтовые отметки, выделенные красным карандашом.

По словам нашего собеседника, благодаря опубликованию документов удастся восстановить полную картину трагических событий Великой Отечественной воны, связанных с блокадой.

– Среди важных архивных данных постановления военного совета, документы о секретных субмаринах, которых прозвали «Малютками», потерях, – рассказывает директор. – Раньше была скупая информация, основанная на мемуарах и воспоминаниях. Каждый источник информации приводил свои данные, которые сильно расходились друг с другом. Теперь благодаря появлению таких важных документов удалось восстановить полную картину событий. Ведь архивные данные куда достовернее, правдивее и реальнее. Трудно переоценить важность этих документов, которые представляют целый пласт для дальнейших исследований.

– Сейчас в нашем музее ведется работа, направленная на создание еще одной экспозиции с названием «Дорога жизни: день за днем», – делится планами Виктор Березняцкий. – Рассекреченные документы станут хорошим информационным материалом для нашей задумки. Сегодня музей совершенствуется. В специальном интерактивном зале можно проводить викторины для школьников, организовывать презентации. Но мы не намерены на этом останавливаться. В планах построить причал, соединив Осиновецкий маяк с Кобоной, и как бы нереально это ни звучало, мы готовимся принимать туристов на вертолетах.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА