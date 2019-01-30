Помощь пришла быстро

На прошлой неделе Александр Елькин, страдающий тяжёлой формой детского церебрального паралича, получил в подарок от депутатов новый компьютер. Этот молодой человек, которому скоро исполнится 30 лет, лишен возможности общаться с окружающим миром.

Жизнь его проходит в небольшой квартире, где он редко видит кого-нибудь кроме своей мамы. Общаются они при помощи особого языка, который придумали, когда Саша был еще маленьким, а когда в доме появился компьютер, жизнь его стала намного ярче и интересней.

Саша – умный и творчески одарённый парень. Он пишет стихи и рассказы, создал свою группу в социальных сетях и приобрел много знакомых. Его новое увлечение – компьютерный дизайн, но старый компьютер уже не соответствует запросам легко обучающегося пользователя, а новый семье не купить.

Вопрос о помощи Александру Елькину решился просто: депутаты МО «Город Всеволожск» по инициативе главы муниципального образования Ангелины Плыгун собрали деньги, чтобы купить ему в подарок компьютер. К этой инициативе подключился депутат областного Законодательного собрания Александр Матвеев. Он организовал и покупку, и установку компьютера, а от себя лично решил подарить Саше лазерный принтер. IT-специалист, привлеченный Матвеевым, выполнил всю необходимую работу по подключению аппаратуры.

Александр Елькин и его мать Светлана Борисовна выразили благодарность Ангелине Плыгун, Александру Матвееву и всем депутатам города Всеволожска за оказанную помощь, которая пришла неожиданно быстро.

Соб. инф.