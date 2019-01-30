Жителей Всеволожского района приглашают на бесплатный осмотр стоматолога

В Международный день стоматолога, 9 февраля, в Ленинградской области проведут акцию «ЗОЖ: здоровые зубы», приуроченную к Году здорового образа жизни.

Пациенты смогут бесплатно пройти диагностику и получить рекомендации по необходимости стоматологического лечения и гигиене полости рта как в государственных, так и в частных клиниках.

Список медицинских учреждений, участвующих в акции:

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, здание детской поликлиники, каб. № 434, 435, 4 эт. Время работы 9 февраля: с 08.30 до 13.30.

Поликлиника «Новое Девяткино» ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» по адресу: Всеволожский район, п. Новое Девяткино, пр. Энергетиков, д. 4, каб. № 316. Время работы 9 февраля: с 09.00 до 13.00.

ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6, каб. № 5. Время работы 9 февраля: с 09.00 до 13.00.

Медицинский центр ООО «Радуга Плюс» по адресу: Всеволожский район, д. Вартемяги, улица Смольнинская, дом 2. Время работы 9 февраля: с 10.00 до 20.00.

Стоматологическая клиника ООО «Лайт Стом» по адресу: Всеволожский район, п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10 (вход со двора). Прием пациентов 9 февраля будет осуществляться по предварительной записи с 10.00 до 20.00, телефон для записи: 7 969 700‑40-06, 8 (812) 403‑02-54.

Стоматологическая клиника ООО «Клиника АлександрА» по адресу: Всеволожский район, Кудрово, Каштановая аллея, д. 3, помещение 50Н. Прием пациентов 9 февраля будет осуществляться по предварительной записи с 11.00 до 17.00, телефон для записи: 8 (812) 670-47-68.

Стоматологическая клиника ООО «Медиус и К» по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 107. Прием пациентов 9 февраля будет осуществляться по предварительной записи с 10.00 до 15.00, телефон для записи: 8 (812) 777-34-03, 8 (813-70) 43-243.