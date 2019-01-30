Всеволожцы могут обратиться на горячую линию по вопросам качества молочной продукции

До 4 февраля в Филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по Всеволожскому району работает горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции, а также продуктов питания и срока годности.

Можно получить консультации по следующим вопросам: нормативные требования к продуктам питания; куда обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине и нарушения срока годности.

Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8 921 922-83-01. Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.