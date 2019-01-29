«Звездный лыжный поход» объединил школьников Петербурга и Ленобласти

В районе железнодорожной платформы «Лемболово» во Всеволожском районе 27 января состоялся «Звездный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга», посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В походе приняли участие около 1500 юных лыжников.

По традиции «Звездный поход» был открыт митингом у памятника летчикам 44-го полка – командиру экипажа капитану Семену Алешину, штурману-бомбардировщику Владимиру Гончаруку и стрелку-радисту Николаю Боброву, совершившим огненный таран на финскую артиллерийскую батарею противника, сообщает пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Главный судья «Звездного лыжного похода» Эдуард Циперсон провел «Урок памяти», рассказав ребятам о смысле этого мероприятия. В конце митинга ребята возложили цветы к памятнику.

«Звездный лыжный поход» традиционно включает три маршрута разной протяженности и сложности, рассчитанных на участников с разным уровнем подготовки. В этом году протяженность маршрутов составила 2, 5 и 8 километров. Несмотря на морозную погоду, на старт маршрутов вышли 84 команды – из Всеволожского района Ленинградской области, 14 районов Санкт-Петербурга, Детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег». По традиции, помимо школьников, на дистанцию вышла также команда комитета по образованию Санкт-Петербурга.

На лыжне юные путешественники отвечали на вопросы военно-исторической викторины, а на финише была развернута передвижная экспозиция Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России. Все участники похода получили памятные значки и вымпелы.