Всеволожский «Норус» занял первое командное место на областных соревнованиях по боксу

В Сертолово с 24 по 27 января прошли соревнования по боксу на первенство Ленинградской области среди юношей 2003–2004 годов рождения и юниоров 2001–2002 годов рождения и XIII традиционный турнир памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

На соревнования приехали команды не только из Всеволожского района и Ленинградской области, но и гости из Финляндии и Эстонии. Общее число боксеров, которым предстояло выйти на ринг, составило 213 человек.

За четыре дня соревнований на ринге прошло порядка 170 поединков. А в копилке команды структурного подразделения Всеволожской СШОР «Норус» по боксу 13 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых медалей и I общекомандное место.

Евгений МАКАРОВ

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