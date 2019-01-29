Во Всеволожском районе начал работу Форум гражданских сообществ

Более сотни участников собрались на II Форум гражданских сообществ Всеволожского района, который проходит сегодня, 29 января, в Центральном военно-морском музее «Дорога жизни».

Участники мероприятия обсуждают роль социально-ответственных некоммерческих организаций в развитии туризма. Общественники вместе с представителями туриндустрии, образовательных учреждений, культурно-просветительских центров и музеев пытаются найти ответ на вопрос, как сделать Всеволожский район привлекательным для туристов.

– Подводя итоги туристического года, можно отметить, что Дорога жизни стабильно пользуется популярностью среди туристов, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Растет количество посетителей обновленного Центрального военно-морского музея «Дорога жизни». Скоро во Всеволожске откроется «Дом 43 Героев», который может стать визитной карточкой города. Но если Дорога жизни проторена для туристов, то развитие экологического и этнографического туризма находится на начальном этапе.

По словам Андрея Низовского, в перспективе открытие велодорожек и дорожек для скандинавской ходьбы во Всеволожске.

– Необходимо детально проанализировать нынешнее состояние отрасли и возможные экономические перспективы. Делать это надо в тандеме с теми, кто связан с туристической деятельностью, а также специалистами районной администрации, – отметил председатель Общественной палаты района Виктор Рожнов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА