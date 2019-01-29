Виадук во Всеволожске начнут строить в марте

Строительство региональной трассы «Всеволожск – завод им. Свердлова» (станция Мельничный Ручей) начнется в марте. Об этом рассказали в Дорожном комитете Ленинградской области.

На встрече представителей подрядных организаций с главой комитета по дорожному хозяйству Юрием Запалатским шла речь о необходимости ускорить процесс строительства.

– Оформление земельных участков находится на заключительном этапе, – отметил Запалатский. – В данный момент уже определено место под строительный городок. Появится он на месте заправочной станции рядом с Константиновской улицей. Движение транспорта переключат на первую часть путепровода сразу после того, как его построят.