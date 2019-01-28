Марафон «Дорога жизни» стал рекордным по числу участников

В честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда состоялся традиционный легкоатлетический марафон «Дорога жизни».

В этом году этому патриотическому массовому забегу исполнялось 50 лет, и 25 лет из них главным судьей состязаний является Николай Петров, в декабре 2018 года отметивший свое 80-летие. Он выступил с традиционным напутствием, троекратно пожелал спортсменам здоровья и отправился на старт.

Марафонцы большого забега (42,5 км) стартовали в 12 часов от мемориала «Разорванное кольцо», где начиналась ледовая Дорога жизни, связывающая Ленинград с Большой землей, а участники 5-километровой дистанции бежали от Всеволожска (8-й км Дороги жизни). Финишировали спортсмены у монумента «Цветок жизни» на Ржевке, где в память о каждом дне героической обороны высажены 900 берёзок.

Этот международный забег был рекордным по числу участников. Если 50 лет назад в нем участвовало только 5 человек, то юбилейный пробежали почти 2,5 тысячи человек из России, а также из Беларуси, Украины, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии и других стран.

Победителем юбилейного марафона стал петербуржец Александр Павленин с результатом 2:33:51, серебряным призером – Максим Хлызов (2:34:00) – он тоже из Санкт-Петербурга. Среди женщин первой пришла к финишу Ксения Авдеева (3:05:55). На втором месте – Анастасия Захарова (3:09:01) из Светогорска Ленинградской области.

5-километровую дистанцию прошли до финиша 900 человек. Быстрее всех среди мужчин был Юрий Кирьянов (16:33 из Всеволожска), среди женщин – Евгения Павловская (20:43) из Санкт-Петербурга.

В марафоне принимал участие 87-летний Григорий Колгашкин, один из основателей забега, не пропустивший ни одного старта «Дороги жизни». 5-километровую дистанцию ветеран спорта пробежал за 42 минуты 16 секунд.

Петр Филиппов участвовал в марафоне «Дорога жизни» одиннадцатый раз:

– С этого забега начал бегать 11 лет назад. Для меня 27 января – особый день. Полное снятие блокады – важное событие, которое для всех ленинградцев является очень значимым. И в первую очередь, это дань памяти всем защитникам города, которые героически отстояли нашу свободу во время войны. У меня воевали оба деда – один под Москвой, другой – в партизанском отряде в Брянской области. Так что бегу я и в память о них.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА