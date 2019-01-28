Дорожники Ленинградской области готовятся к сбросу снежных валов

Грядущее потепление добавит работы сотрудникам дорожных служб. С 28 января по 3 февраля столбик термометра будет резко колебаться. По прогнозам синоптиков, двадцатиградусные морозы сменятся плюсовой температурой. Обильные снегопады ожидаются во вторник и в среду.

– При таком раскладе важно не только очищать проезжую часть, но также необходимо сбрасывать снежные валы по краям дорог, – отметил дорожного комитета Юрий Запалатский. – Такие меры принимаются для того, чтобы не дать воде скапливаться на покрытии, которая при перепадах температуры может привести к наледи.

Согласно информации областного дорожного комитета за минувшие выходные 350 единиц спецтехники расчистили от снега и наледи почти семь тысяч километров областных дорог и четыре тысячи километров обочин. На особом контроле у дорожников, находилась дорога «Санкт-Петербург – Морье», где проходил международный марафон «Дорога жизни».

Для водителей работает горячая линия диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор»: 8 (812) 251-42-84.