Гериатрическое отделение откроется в Морозовке

Всеволожская клиническая межрайонная больница вложила 16 млн рублей на открытие гериатрического отделения на 30 коек в Морозовской городской больнице.

Структурное подразделение Всеволожской больницы в Морозовке примет первых пациентов в возрасте старше 60 лет в конце января. Отметим, что во Всеволожской поликлинике гериатрический кабинет начал работать два года назад, а восемь выездных медицинских бригад патронируют маломобильных пациентов на дому.

Нововведения реализуются в рамках проекта «Старшее поколение», который стал частью нацпроекта «Демография» и с 2019 года получил федеральное софинансирование. В Ленинградской области программа реализуется под патронатом комитета по социальной защите населения и комитета по здравоохранению. В ближайшей перспективе гериатрические отделения откроются в Кировске, Кингисеппе, Лодейном Поле.

Благодаря проекту «Старшее поколение» медицинским организациям выделят финансирование в размере 5 млн рублей на проведение прививочной кампании для пожилых граждан, содержащихся в специальных учреждениях, а также проживающих в селах.